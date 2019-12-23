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Понедельник, 23 декабря 2019, 19:26 • Сергей Куркович • 4590
Шестой гол сезона: Селезнев забил гол в чемпионате Турции
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев отметился забитым голом в чемпионате Турции, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
В игре второго по силе чемпионата Турции Селезнев в составе своего “Бурсаспора” открыл счет на 36 минуте баталии, когда удачно подставил ногу после удара своего партнера.
Поединок “Менемен Беледияспор” — “Бурсаспор” завершился со счетом 2:1 в пользу соперников Селезнева.
Всего в нынешнем сезоне 34-летний украинский футболист провел 15 матчей за “Бурсаспор” и имеет 6 голов во всех турнирах.
Добавим, что “Бурсаспор” занимает 7 строчку с 24 очками. “Аданадемирспор” нашего Александра Гладкого с 21 баллом идет на 11 строчке.
Источник: УНН