За прошедшую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 11 тыс. человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве за 51-ю неделю 2019 года зарегистрировано 11 172 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"В столице за 51-ю неделю 2019 года зарегистрировано 11 172 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 50,7%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 378,6", - сообщил Поворозник.

Отмечается, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболели - 7234 (против 7660), взрослых - 3983 человека (рост на 7%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 64,8%, а на предыдущей неделе - 67,5%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 6,4%: 3210 случаев, составляет 44,4% от общего количества заболевших детей и 28,7% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - добавил Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 51-ю неделю госпитализировано 127 человек, из них 95 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 49656 человек", - сообщил Поворозник.

Напомним, что с начала текущего эпидемического сезона гриппа и ОРВИ госпитализированы уже более 44 тыс. больных, большинство из которых - дети.