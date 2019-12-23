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Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам

Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции”, регулирующим предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

“Сегодня, 23 декабря 2019 года, Президент Украины подписал Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции“, регулирующим предоставление статуса участника боевых действий добровольцам”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что закон предоставляет возможность членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членов их семей.

Так, решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия. Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).

Ранее сообщал УНН, что на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.

Напомним, 4 декабря, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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