Экс-руководству правления АО "Дельта Банк" объявлено подозрения в хищении 4,4 млрд грн

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен - бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"Правоохранители установили, должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным полиции, должностные лица АО "Дельта Банк", для прикрытия такой незаконной деятельности, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введения временной администрации. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности, добавили в полиции.

Напомним, на активы экс-владельца "Дельта Банка" в размере 691 млн грн - наложен арест.