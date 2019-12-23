"Динамо" попало в топ-15 лучших клубов в истории Лиги чемпионов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов в который вошли украинские представители, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Киевское “Динамо” заняло одиннадцатое место в рейтинге среди команд, а также самый высокий рейтинг среди клубов, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале. У “бело-синих” 97 побед при 84 поражениях и 52 матчах, которые закончились вничью.

А “Шахтер” занимает тридцать второе место.

Главным во всех отношениях клубом в истории Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов) остался “Реал”. У него больше трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей (13 титулов).

“Реал” принимал участие в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Это на 11 больше, чем у ближайших преследователей из “Бенфики”. Мадридцы провели 437 встреч. В “Баварии”, второй команды по этому показателю — на 90 меньше. “Бавария” занимает третью строчку в генерации, третье у “Барселоны”.

Добавим, что клубы были оценены по сумме теоретических очков (два очка за победу, одно за ничью, учитываются результаты дополнительного времени, серии пенальти считаются, как ничья). Учитывались также матчи отборочных раундов и раундов плей-офф.