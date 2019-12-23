Рекорд Украины, 3D иллюминации и 40 метров высоты: какие елки в регионах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харькове снова самая высокая новогодняя елка в Украине, в Одессе седьмой год подряд разместили уменьшенную копию елки Революции Достоинства, а праздничная елка в Виннице вошла в Книгу Рекордов Украины, передает УНН.

В Киеве главная ёлка уже традиционно размещена на Софийской площади. Ее длина этого года составляет более 20 метров. А украшают елку тысячи игрушек и 4 километра гирлянд. Зажгли огни на главной елке страны 19 декабря, в день Святого Николая.

В Одессе в этом году разместили уменьшенную копию столичной елки 2013 года, ставшей символом Революции Достоинства. Высота искусственной елки достигает 20 метров, а длина гирлянд превышает 4 км. Такую елку размещают в городе седьмой год подряд, лишь добавляют декорации.

В центре Днепра установили искусственную елку высотой 26 метров. Кроме того, рядом с деревом смонтировали каток и резиденцию Санты.

Город Чернигов этого года украшает 18-метровая искусственная елка, которую нарядили иллюминацией с традиционным украинским орнаментом.

Харьков снова побеждает по высоте новогоднего дерева. В городе разместили прошлогоднюю конструкцию елки, которая была признана самой высокой в Украине и достигала более 40 метров. В этом году на новогодней елке изменили только световую иллюминацию.

Житомир украшает живая елка высотой 17 метров. Дерево украшено цветными игрушками и разноцветными гирляндами.

Дерево высотой 20 метров установили в Полтаве. Как и в прошлом году, дизайн искусственной елки выглядит как шатер и святится сотнями фонариков.

Херсонская елка в этом году расположена на площади Свободы и украшена гирляндами. Рядом с елкой расположен рождественское городок для развлечений.

Искусственная елка высотой 25 метров украшает Запорожье. Праздничное дерево разделено на 5 частей, которые освещают гирлянды разного цвета.

В Северодонецке зажгли живую елку, украшенную гирляндой с 3D эффектом.

Винницкая елка традиционно размещена в Центральном парке. Ее высота составляет 29 метров и в этом году она попала в Книгу рекордов Украины в номинации “самая высокая металлоконструкция в форме елки с движущимися механизмами”.

Елку высотой 22 метра разместили в Николаеве. В этом году она не украшали игрушками, использовали только иллюминацию в форме пряников, конфет и бантиков.

В Кропивницком установили елку длиной в 14 метров, которую нарядили прошлогодними украшениями, игрушками и гирляндами.

Искусственная елка высотой 18 метров этого года появилась в Сумах. На ней размещена прошлогодняя цветная иллюминация с большими игрушками.

Львовяне торжественно открыли елку 18 декабря. Высота праздничного дерева достигает 17,5 метров. Акцент елки сделали на освещении, используя прошлогоднюю иллюминацию, а игрушки почти не использовали. Елку городу подарила частная фирма, ведь городской совет искала именно то дерево, которое собираются по тем или иным обстоятельствам срезать.

Черкассы украсили 22-метровую елку иллюминацией. В этом году в городе впервые установили не живую, а искусственную елку.

В Хмельницком 1 декабря состоялось торжественное открытие елки, которая украшена зелеными и серебряными шариками.

Три елки в этом году украшают площадь города Луцк. Самая высокая из них достигает 12 метров, другие — около 11.

В Ровно традиционно украсили живую елку. Но главной новогодней локацией города стала иллюминация “2020” огромного размера.

В Ивано-Франковске установили прошлогоднюю елку, на которой в день Святого Николая включили 3D-иллюминацию, на которой появились новые узоры, включая зверей и птиц.

Елка в Тернополе осталась прошлогодняя. В этом году только докупили новые ветви и обновили программу 3D иллюминации.

Ужгород украшает живая елка высотой в 14 метров. Украшают праздничное дерево разноцветные шарики и гирлянды.

Живая елка украшает площадь в Черновцах, украшенная домиками, ангелами и снежинками.

Напомним, Православная церковь Украины на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором привела советы — какую елку лучше выбрать на время новогодних и рождественских праздников.