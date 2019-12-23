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Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, закон № 367-ІХ Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

“Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора. В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Сообщается, что из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные Законом Украины “О регулировании градостроительной деятельности”; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, 12 декабря, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, бизнес, закон, Владимир Зеленский
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