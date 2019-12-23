Генсек ООН отреагировал на открытие железнодорожного движения через "Крымский мост"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на открытие железнодорожного движения через “Крымский мост”, отметив, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины. Об этом написал в Facebook представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает УНН.

“Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через „Крымский мост“: должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины”, — написал Николенко.

Дипломат напомнил, что “резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров”.

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“Параллельно совершили демарш перед главами Совбеза и Генассамблеи. Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества”, — подчеркнул Николенко.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенному “Крымскому мосту”.

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым в ответ отметили противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осудили очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.