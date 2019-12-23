Скалецкая: Минздрав планирует сделать аудит безопасности хранения вакцин на местном уровне

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В министерстве здравоохранения планируют сделать аудит местной власти, чтобы выяснить, где есть острая необходимость для улучшения ситуации с холодильным цепью. Ведь именно от состояния холодильного оборудования зависит хранения вакцин. Об этом во время круглого стола сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

Так, в 2020 году в Минздраве настроены урегулировать вопрос улучшения механизмов уходов цепи в учреждениях первичной медицинской помощи.

"Это, собственно, там где проводится большое количество прививок, и сегодня мы имеем регионы, где холодильное оборудование находится в недопустимом состоянии. Сегодня еще есть заведения, в которых есть оборудование 70-х годов. Холодильники, уже не известно, могут выполнять свою функцию хотя бы в бытовых целях, не то что в медицинских ", - сообщила Скалецкая.

Она также отметила, что планируется сделать аудит местной власти, для выяснения, где есть острая необходимость для улучшения ситуации с холодильной цепью.

"Также одним из факторов влияния на эту ситуацию с соблюдением условий хранения вакцин будет разговор с Нацслужбы здоровья о наличии холодильного оборудования - одного из факторов для заключения контрактов на первичном звене. Поскольку первичное звено обеспечивает прививки, но не может обеспечить безопасное хранение вакцин - то ли она выполнять качественную услугу в первичном звене? Я надеюсь, что ответственность местных органов власти, будет должным образом воспринята и выполнена ", - отметила министр.

Также отмечается, что в ближайших планах министерства - разработать и запустить план элиминации кори и краснухи на территории Украины.

В прошлом году от кори в мире умерло более 140 000 человек.