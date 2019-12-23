Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 декабря 2019 22:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Вернуться к списку RSS Архив
2925
Версия для печати

Скалецкая: Минздрав планирует сделать аудит безопасности хранения вакцин на местном уровне

Скалецкая: Минздрав планирует сделать аудит безопасности хранения вакцин на местном уровне

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В министерстве здравоохранения планируют сделать аудит местной власти, чтобы выяснить, где есть острая необходимость для улучшения ситуации с холодильным цепью. Ведь именно от состояния холодильного оборудования зависит хранения вакцин. Об этом во время круглого стола сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

Так, в 2020 году в Минздраве настроены урегулировать вопрос улучшения механизмов уходов цепи в учреждениях первичной медицинской помощи.

"Это, собственно, там где проводится большое количество прививок, и сегодня мы имеем регионы, где холодильное оборудование находится в недопустимом состоянии. Сегодня еще есть заведения, в которых есть оборудование 70-х годов. Холодильники, уже не известно, могут выполнять свою функцию хотя бы в бытовых целях, не то что в медицинских ", - сообщила Скалецкая.

Она также отметила, что планируется сделать аудит местной власти, для выяснения, где есть острая необходимость для улучшения ситуации с холодильной цепью.

"Также одним из факторов влияния на эту ситуацию с соблюдением условий хранения вакцин будет разговор с Нацслужбы здоровья о наличии холодильного оборудования - одного из факторов для заключения контрактов на первичном звене. Поскольку первичное звено обеспечивает прививки, но не может обеспечить безопасное хранение вакцин - то ли она выполнять качественную услугу в первичном звене? Я надеюсь, что ответственность местных органов власти, будет должным образом воспринята и выполнена ", - отметила министр.

Также отмечается, что в ближайших планах министерства - разработать и запустить план элиминации кори и краснухи на территории Украины.

В прошлом году от кори в мире умерло более 140 000 человек.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.