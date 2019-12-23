Минздрав: в Украине четверть детей в возрасте до одного года не вакцинированы от дифтерии и полиомиелита

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По результатам 11 месяцев 2019 года, от таких инфекционных болезней как коклюш, дифтерия, столбняк и полиомиелит не имеют прививок более 26% детей до одного года. Об этом во время круглого стола сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

"Охват прививками от коклюша, дифтерии, столбняка детей до 1 года жизни. У нас сейчас процент за 11 месяцев 2019 составляет 73,7%, и на самом деле, только за последний месяц мы имеем прирост около 8%. То есть это означает, что в конца года будет более 80%, и это будет самым высоким показателем с почти 2008 года", - сообщил Кузин.

Однако он отметил, что среди взрослых уровень охвата невысокий, и он составляет 73.3%.

"По отношению к полиомиелиту, детей до 1 года жизни за 11 месяцев текущего года: показатель 72.8%, и он также является самым высоким в период с 2013 года", - отметил Кузин.

Рост уровня доверия к вакцинации с первых дней жизни ребенка руководитель центра видит в охвате прививками от гепатита В детей до 1 года жизни.

"Охват прививками от гепатита В детей до 1 года жизни. Надо сказать, что в родильных отделениях за первые 24 часа показатель составляет 84.8% по итогам 11 месяцев 2019 года. Такой рост свидетельствует о росте уровня доверия к иммунизации вакцинации с первых дней жизни ребенка" , - добавил Кузин.

Сообщается, что самые низкие показатели по вирусному гепатиту В, в стране фиксируются в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.

По кори, паротита, краснухи, у детей до 1 года, по итогам 11 месяцев 2019 года, этот показатель составляет 84,1%.

Как ранее сообщал УНН, в Германии собираются штрафовать за отказ от прививки детей от кори.