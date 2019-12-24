Из-за ухудшения погоды во Львовской области ограничили движение фур

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В связи со значительным ухудшением погодных условий служба автомобильных дорог Львовской области ограничила движение тяжеловесных транспортных средств на четырех дорогах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

С 20:00 23 декабря до 9:00 24 декабря, временно вводится ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:

- М-06 Киев-Чоп, участок м. Старый Самбор-граница Закарпатской области;

- Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок м. Старый Самбор-граница Закарпатской области;

- Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-рогатин-Бибрка-львов, участок с. Давида-граница Ивано-Франковской области;

- Т-1402 Сходница-Песочная, участок м. Сходница-м. Дрогобыч, - сообщили в патрульной полиции.

Также с целью недопущения заторов в движении и оперативного расчистки дорог от снега, с 2:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

- Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

- Р-21 Долина-Хуст, Вишкивский перевал;

- Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопильский перевалы.

Напомним, Укравтодор обнародовал топ-10 нарушителей по перегруженным фурам.