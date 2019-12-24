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В Сербии на Дунае исчезли шесть беженцев после аварии лодки

В Сербии на Дунае исчезли шесть беженцев после аварии лодки

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Шесть человек, в том числе двое детей, исчезли утром на Дунае на севере Сербии, когда перевернулась лодка в котором было десять беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как отметили в полиции, мигрантов нелегально переправляли в Хорватию, которая является членом Евросоюза. Нет данных о национальности пострадавших.

Сейчас на территории Сербии зарегистрировано около 5000 беженцев из стран Ближнего Востока, стремящихся переехать в Хорватию или Венгрии.

Напомним, более 80 тысяч мигрантов из Сирии направляются в Турцию.

Источник: УНН
Теги: Сербия, мигранты
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