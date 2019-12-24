Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 декабря 2019 02:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4155
Версия для печати

Россия готова предоставить следствию данные о катастрофе рейса MH17 - представитель РФ при ЕС

Россия готова предоставить следствию данные о катастрофе рейса MH17 - представитель РФ при ЕС

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Россия готова предоставить информацию, которой владеет, о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины для нового судебного слушания в Нидерландах, заявил ТАСС постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает УНН.

"Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - сказал Чижов.

Ранее правительство Нидерландов попросил Россию о сотрудничестве в расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году.

Рейсы МН17 "Малайзийских авиалиний" следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит 17 июля 2014 в небе над Донбассом. Погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов.

14 ноября Совместная следственная группа выступила с новым обращением к свидетелям в уголовном расследовании катастрофы рейса MH17. Группа собирает сведения о тех, кто отдавал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбивания авиалайнера. Следователи просят, в частности, об идентификации участников обнародованной разговора и стремятся выяснить, кому принадлежали номера, с которых велась ромовая.

Напомним, судебный процесс по делу о сбитии самолета начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, MH17, Нидерланды
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.