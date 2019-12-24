В Харьковской области разоблачили масштабный сбыт нелегальных товаров

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во время обысков на ТЦ "Барабашово" и других объектах обнаружили и изъяли десятки тонн товаров, "черную бухгалтерию", немалые суммы в гривнах и долларах США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", оперативное сопровождение которых осуществляют представители оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В ходе производства установлено, что в г.. Харьков отдельными лицами организовано схему доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов.

Кроме этого, согласно схеме, часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой "серой схеме" с уклонением от уплаты налогов. В дальнейшем, такие товары реализовывались на торговых площадках Украины или, опять же, перемещались в РФ вне таможенного контроля.

Таким образом, причастны лица, осуществляя свои незаконные сделки, уклонялись от уплаты в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Межведомственная группа сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, оперативного и следственного состава Главного Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (г.. Киев) с привлечением военнослужащих 10 мобильного пограничного отряда оперативного реагирования "Дозор" осуществила ряд санкционированных обысков на территории складских помещений ТЦ "Барабашово "офисов, а также отдельных жилых и складских помещений в Харькове.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 000 000 гривен, "черную" бухгалтерию, средства в рублях и долларах США, эквивалент которых около 2 миллионов гривен, другие доказательства, касающиеся этого уголовного дела.

Мероприятия продолжаются.

Напомним, в Харьковской области трое мужчин переправляли в РФ почти 700 кг контрабандной красной икры.