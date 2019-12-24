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"Динамо" досрочно вернуло из аренды нападающего "Зари"

"Динамо" досрочно вернуло из аренды нападающего "Зари"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Нападающий Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", вернулся в "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синим".

Отмечается, что во время ожидания "Динамо" на решение вопроса о ситуации с Артемом Бесединым (с возможным применением допинга игрока - ред.), клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и Назарий поедет на зимние сборы с первой командой.

Добавим, нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.

Источник: УНН
Теги: футбол
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