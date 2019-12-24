"Динамо" досрочно вернуло из аренды нападающего "Зари"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Нападающий Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", вернулся в "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синим".

Отмечается, что во время ожидания "Динамо" на решение вопроса о ситуации с Артемом Бесединым (с возможным применением допинга игрока - ред.), клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и Назарий поедет на зимние сборы с первой командой.

Добавим, нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.