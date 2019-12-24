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"Олимпик" объявил о расторжении контракта с полузащитником

"Олимпик" объявил о расторжении контракта с полузащитником

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Представитель Украинской Премьер-лиги черниговская «Десна» сообщила, что хавбек Андрей Богданов покинул клуб, сообщает УНН со ссылкой на Instagram команды.

"Андрей и клуб прекратили сотрудничество. Впереди и у Богданова, и у "Десны" еще больше победы. Андрей, спасибо за период, что ты провел в Чернигове. Ты отличный игрок и хороший человек", - говорится в обращении "Десны".

Заметим, что 29-летний спортсмен выступал за "Десну" с января этого года. За это время с его стороны был забит один гол и преданные 4 ассиста в 25 матчах.

Добавим также, "Десна" с 33 набранными очками уже досрочно квалифицировалась в первую шестерку второго этапа УПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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