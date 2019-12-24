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В Нью-Дели в ходе протестов задержали почти 140 человек за сутки

В Нью-Дели в ходе протестов задержали почти 140 человек за сутки

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Не менее 139 человек, в основном студентов местных вузов, задержаны за минувшие сутки в Нью-Дели во время попыток организовать протесты против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of India.

Задержания проходили в различных районах центра индийской столицы, среди задержанных 79 женщин.

Большинство было отпущено через несколько часов. Студенческие организации обвиняют полицейских в жестокости и неоправданных задержаниях. Полиция в свою очередь указывает, что студенты нарушали режим запрета на массовые мероприятия и демонстрации, введенный властями в центре столицы.

"Полиция задерживает всех, кто похож на студента, и тащит в участок, чтобы остановить демократический протест", - заявил прессе глава Всеиндийской студенческой ассоциации (AISA) Саи Баладжи. Ассоциация намерена оспорить действия полиции в официальном порядке.

Напомним, количество погибших во время протестов в Индии возросло до 26 человек.

Источник: УНН
Теги: протесты, Индия
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