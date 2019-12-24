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В России во время испытаний упал истребитель

В России во время испытаний упал истребитель

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Истребитель упал в тайге в Хабаровском крае. Пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться" - сказал представитель администрации Комсомольска-на-Амуре. Пилот травм не получил.

Напомним, Россия перебазировали истребители Северного флота в оккупированный Крыму для учений.

Источник: УНН
Теги: Россия, истребители, авария
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