На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 24 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 24 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1110.489133 грн;

Серебро - 12.747867 грн;

Платина - 700.439926 грн;

Палладий - 1444.283168 грн.

По сравнению с 23 декабря курс всех металлов снизился, кроме золота, который вырос.