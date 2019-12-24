Новости: Экономика
Вторник, 24 декабря 2019, 08:09 • Юлия Шрамко • 3510
Brent торгуется выше 66 долл. за баррель
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 66,52 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8,02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,57 доллара за баррель, прибавив 0,08%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН