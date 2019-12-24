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В Службе безопасности назвали "бредом" данные о расстреле группы СБУ на Закарпатье

В Службе безопасности назвали "бредом" данные о расстреле группы СБУ на Закарпатье

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Службе безопасности Украины назвали "полным бредом" информацию о расстреле группы СБУ на Закарпатье. Такое заявление сделала пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье". Это полный бред!" - написала Гитлянская.

Ранее в СМИ появилась информация, что группа оперативников СБУ, в составе которой были четыре офицера, две недели назад якобы обнаружили убитыми вблизи Виноградова на Закарпатье. Она якобы выполняла задачи по документации контрабанды.

Источник: УНН
Теги: СБУ, контрабанда, Ужгород и Закарпатье
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