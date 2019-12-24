В трех областях ограничили движение транспорта из-за ожидаемых снегопадов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспортных средств в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

"С целью недопущения пробок в движении и оперативного расчистки дорог от снега временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей", - говорится в сообщении.

Так, ограничения вводятся:

Львовская область - с 20:00 23 декабря по 9:00 24 декабря временно вводится ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:

М-06 Киев-Чоп, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, участок Давидов-граница Ивано-Франковской области;

Т-1402 Сходница-Песочная, участок Сходница-Дрогобыч.

Ивано-Франковская область - с 2:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Вишкивский перевал;

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопильский перевалы.

Закарпатская область - с 00:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.

По данным Укргидрометцентра, 24 декабря на крайнем западе страны значительный дождь; в Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.

В течение 24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Напомним, 24 декабря в Украине от 3° мороза до 12° тепла.