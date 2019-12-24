Укравтодор заверил в проезде основными дорогами

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На утро вторника, 24 декабря, автодороги государственного значения в большинстве областей мокрые, на перевалах - снег. Впрочем, проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Как сообщается, по состоянию на 6:00 24 декабря осадки в виде снега с дождем наблюдаются во Львовской области, дожди в восточных, центральных и южных областях; в Одесской, Черниговской и Тернопольской областях туман, на остальной территории страны без существенных осадков. "Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - добавили дорожники.

Также указано, что на перевалочных участках дорог местами небольшой снег на Латирском, Ивашковском, Ужоцком, Орявском, Вышковском перевалах. "Покрытие мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное. Высота снежного покрова 3 см", - отметили в агентстве.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - заверили дорожники.

Также в Укравтодоре напомнили, что с целью недопущения заторов в движении и оперативной расчистки дорог от снега на перевалах участках введено временное ограничение движения транспортных средств до 9:00 24 декабря.