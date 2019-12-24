Центр Киева стоит в пробках

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено по бульвару Шевченко, улице Бассейной, улице Круглоуниверситетской, Владимирским спуском, Набережным шоссе, улице Нижний Вал, улице Константиновской, по улице Юрия Ильенко, проспектом Победы, по улице Саксаганского, улице Большой Васильковской, Воздухофлотским проспектом, по улице Вадима Гетьмана, Голосеевским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, по улице Семена Скляренко и Кольцевой дороге.

Также движение транспорта затруднено на левом берегу на проспекте Николая Бажана, проспекте Петра Григоренко, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Русановской набережной, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Генерала Ватутина, улице Оноре де Бальзака, улице Братиславской и Харьковском шоссе.

Движение на Дарницком мосту, мосту Патона, Северном и Южном мостах затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, по Украине во вторник, 24 декабря, пройдут дожди, в Карпатах значительный мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 12 градусов тепла.