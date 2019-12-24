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АЭС Украины сократили суточное производство электроэнергии

АЭС Украины сократили суточное производство электроэнергии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 254,63 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"За прошедшие сутки, 23 декабря, станциями выработано 254,63 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 6,86 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 24 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 5-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 2-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 395-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 000 МВт, РАЭС - 2755 МВт, ЮУАЭС - 2 940 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 22 декабря атомными станциями выработано 263,49 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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