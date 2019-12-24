В Ватикане хотят сформировать собственный Олимпийский комитет

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ватикан намерен сформировать национальный Олимпийский комитет. Это может произойти "в среднесрочной перспективе", после того как в карликовой стране будет 5 видов спорта, признанных профильными международными федерациями, приводит слова представителя Папского совета по культуре онлайн-издание Inside The Games, передает DW, информирует УНН.

"Он (представитель Папского совета по культуре - ред.) особо отметил "прекрасные отношения" с Международным олимпийским комитетом (МОК) и считает "реалистичной" возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже", - говорится в сообщении.

Местная федерация легкой атлетики под названием Athletica Vaticana была сформирована в январе 2019 года. Сейчас Ватикан ведет переговоры о членстве в Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

По словам представителя Ватикана, "профессиональный спорт стал огромным рынком", и это "необходимо принимать во внимание".

"Спорт может помочь религиозным общинам бороться с патологиями религии, а религия способна привнести в мир спорта этические и нравственные витамины", - отметил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Папа Римский назначил американца Уайлдера послом мира по боксу.