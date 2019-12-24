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За сутки в Киеве произошло более 100 ДТП

За сутки в Киеве произошло более 100 ДТП

КИЕВ. 24 декабря. УНН. За прошедшие сутки в столице произошло 101 дорожно-транспортное происшествие. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает УНН.

"За 23 декабря 2019 гоад в столичную службу 102 поступило 101 сообщение о ДТП", - говорится в заметке.

Также отмечается, что в 10 авариях травмировались 16 человек.

Напомним, в Нежине в Черниговской области водитель ехал на автомобиле задним ходом и наехал на пешехода, в результате чего последний скончался в карете скорой помощи.

Также УНН сообщал, что ночью 22 мая в Николаеве состоялось лобовое столкновение двух автомобилей такси, в результате которого пострадали водители обоих автомобилей.

Кроме этого стало известно, что в Киеве полицейские сообщили мужчине о подозрении в совершении смертельной ДТП на Брест-Литовском шоссе.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, патрульная полиция
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