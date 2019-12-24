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В ProZorro заявили, что сэкономили бюджету уже 100 млрд грн

В ProZorro заявили, что сэкономили бюджету уже 100 млрд грн

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Электронная платформа публичных закупок ProZorro пересекла отметку в 100 миллиардов гривен экономии. Об этом сообщили в ProZorro, передает УНН.

"Мы пересекли отметку в 100 миллиардов гривен экономии", - указали в предприятии.

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Как отмечается, под экономией подразумевается разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту.

"100 миллиардов гривен - это та сумма, которую могли бы потерять украинские налогоплательщики, если бы не конкуренция на торгах", - отметили на предприятии.

Добавим, ProZorro - это электронная платформа публичных закупок, которая действует в Украине с 2015 года.

Напомним, со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша".

Источник: УНН
Теги: бюджет, закупки, Prozorro
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