Таможня получила первое онлайн-поручение от СБУ в электронной форме

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Государственная таможенная служба Украины получила первое поручение в онлайн-форме от Службы безопасности Украины на проведение осмотра на Одесской таможне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Новой таможни.

"20 декабря Гостаможслужба совместно с СБУ запустили первое поручение в онлайн-форме. Запрос был направлен на проведение осмотра одежды, аксессуаров и электротехники на Одесской таможне", - говорится в сообщении.

По информации прессслужбы, процесс отправки поручений происходит через онлайн-форму с прозрачным и понятным алгоритмом действий.

"Представители правоохранительных органов вносят всю информацию в специальную электронную форму, которая попадает в центральный аппарат таможни и централизованно вносится в программно-информационный комплекс, обеспечивающий автоматизированное срабатывание по рисковым поставкам", - говорится в сообщении.

Добавим, ранее "ориентировки" о проведении таможенного досмотра направлялись от СБУ и других правоохранительных органов к конкретному таможенному посту в бумажном виде. По информации Гостаможни, такая процедура увеличивала количество злоупотреблений на местах. Запуск централизованной отправки через электронную систему поручений минимизирует эти явления.

"Мы максимально переводим всю работу в электронный вид и минимизируем влияние человеческого фактора. Особенно - в вопросах проверок от правоохранителей на таможенных пунктах. Ведь бумажные поручения невозможно отследить и они могли "потеряться" на таможне. Теперь мы максимально сконцентрируем всю эту информацию в одном месте и будем контролировать процесс проверок", - отметил глава Гостаможслужбы Максим Нефедов.

Напомним, 8 декабря в Украине начала работу Новая таможня. Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела.