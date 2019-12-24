В НАБУ рассказали о проверках своих работников на детекторе лжи

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины за первое полугодие этого года провело 115 проверок с применением полиграфа для потенциальных работников и при осуществлении служебных расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"За I полугодие 2019 года детективы НАБУ провели 115 психофизиологических исследований с применением полиграфа в качестве стандартной процедуры перед назначением на должность, после прохождения испытательного срока и при осуществлении служебных расследований", - указали в бюро.

В НАБУ отметили, что применение полиграфа является одним из инструментов формирования доверия к работникам бюро.

Добавим, НАБУ состоит из центрального и территориальных управлений, предельная численность работников которых составляет 700 человек.

Напомним, директора НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров.