В Кабмине заверили, что каждый украинец сможет бесплатно получать "цифровое образование"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровое образование. Об этом заявил во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Каждый украинец имеет право на бесплатное цифровое образование в Украине. Я думаю, что это очень важно, потому что это будет через несколько лет одним из наших крупнейших конкурентных предпочтений в мире. И вы это увидите. И мы хотим научить 6 млн человек за три года. Это вы понимаете, что более 2 млн человек", - сказал Федоров.

По его словам, это будет невозможно сделать только с работодателем онлайн-платформы, поэтому в Украине будут открывать образовательные хабы.

"Очень важный момент, что в следующем году мы будем масштабно, массово, по всей стране открывать образовательные хабы онлайн, где каждый человек сможет реализовать свое право на бесплатное цифровое образование. Я думаю за несколько лет мы дойдем до каждого города и к каждому поселку", - сказал Федоров.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан также назвала 5 категорий людей, на которых будет нацелена эта программа.

"Реализуя цели 6 млн за три года - 70% украинцев в возрасте от 30 до 60 лет, мы ориентируемся на 5 категорий людей: бабушки и дедушки (социализация, дополнительные активности, государственные услуги онлайн, поиск информации), специалисты 30-60 лет (учителя, государственные служащие, врачи), свитчеры и предприниматели (углубленные курсы по специализации, обзорные курсы диджитал-маркетинга, обзорные курсы автоматизированных систем для эффективной деятельности компании), родители (собственная онлайн-безопасность, безопасность и защита детей в интернете), молодежь (первое прикосновение к новым цифровым профессиям, выбор профессии)", - добавила она.

Как сообщалось ранее в УНН, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что одной из ключевых задач министерства является запуск до 2020 года 4G сети на 90% территории Украины.