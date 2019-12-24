У киевского чиновника конфисковали заработанные на бизнесе 238 тыс. грн

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции суд установил в действиях должностного лица с Киевской области, который вел бизнес, нарушение ограничения относительно совместительства и конфисковал у него доход от предпринимательской деятельности в 238,7 тыс. грн, еще и наложив штраф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.

"Постановлением Васильковского горрайонного суда Киевской области начальника группы централизованного хозяйственного обслуживания отдела образования Васильковской РГА, который занимался предпринимательской деятельностью в статусе физического лица-предпринимателя, признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 172 -4 КоАП", - указали в агентстве.

Киевский апелляционный суд, как отмечается, оставил указанное постановление без изменений.

"К чиновнику применено взыскание в виде штрафа 5,1 тыс. грн с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности (238,7 тыс. грн)", - сообщили в НАПК.

Напомним, Президент Зеленский вернул уголовную ответственность за незаконное обогащение.