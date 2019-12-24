В Украине за десять лет количество студентов уменьшилось почти вдвое - Новосад

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине за десятилетний период количество студентов упало почти вдвое. Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично начнется в вузах с 1 января 2020 года, передает УНН.

"Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое", - сказала Анна Новосад.

Также министр добавила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению количества учителей.

"Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей - ред.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств", - отметила Анна Новосад.

Как сообщалось ранее в УНН, стало известно, сколько студентов из США учатся в Украине. Также в Украине обучаются более 6500 студентов из Центральной Азии, а также более 10 000 студентов из Ближнего Востока.