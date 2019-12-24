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Минцифры: чаще всего украинцы выходят в интернет через смартфоны

Минцифры: чаще всего украинцы выходят в интернет через смартфоны

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Большинство украинцев выходят в интернет со смартфонов, особенно молодежь в возрасте 18-25 лет. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан передает корреспондент УНН.

"Чаще всего используют смартфон для выхода в интернет, а именно: молодежь в возрасте 18-25 лет, почти все - 93%. Население в возрасте 30-59 лет - 85%. Население в возрасте 60-70 лет - 64,5%", - отметила она.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Как ранее сообщалось ранее в УНН, в Украине 15,1% населения вообще не владеют цифровыми навыками.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, статистика, интернет
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