Минцифры: чаще всего украинцы выходят в интернет через смартфоны

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Большинство украинцев выходят в интернет со смартфонов, особенно молодежь в возрасте 18-25 лет. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан передает корреспондент УНН.

"Чаще всего используют смартфон для выхода в интернет, а именно: молодежь в возрасте 18-25 лет, почти все - 93%. Население в возрасте 30-59 лет - 85%. Население в возрасте 60-70 лет - 64,5%", - отметила она.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Как ранее сообщалось ранее в УНН, в Украине 15,1% населения вообще не владеют цифровыми навыками.