Фактчекинг и онлайн-безопасность: исследование показало, каких навыков не хватает украинцам в интернете

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине большинству людей не хватает знаний по онлайн-безопасности и фактчекингу, для того чтобы чувствовать себя в интернете в безопасности. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан передает корреспондент УНН.

"У нас есть понимание того, какие курсы хотели проходить люди у которых совсем нет никаких (цифровых, - ред.) навыков, и те люди, у которых есть более или менее понимания. Что интересно, что все они сходятся в одном - это онлайн-безопасность, это фактчекинг. То есть очень много людей, которые страдают от того, что они не знают, почему доверять в сети интернет, доверять этому или нет, доверять этой рекламе или нет. И они не знают, как проверить это и поэтому страдают" , - объяснила она.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Как сообщалось ранее в УНН, навыки работы с программным обеспечением являются наименее развитыми среди украинцев, ими владеет только 28,8% населения.