Прокуратура сообщила подозрение несовершеннолетнему, который надругался над 12 могилами

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бершадский местной прокуратурой Винницкой области согласовано и вручено письменное уведомление о подозрении местном несовершеннолетнему, надругался над 12 могилами, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

“Так, в ноябре этого года, 16-летний юноша из хулиганских побуждений, с особым цинизмом, демонстрируя пренебрежительное отношение к общественным отношениям, проявив неуважение к памяти умерших, расшатал и повредил надгробные памятники с крестами на 12 могилах на кладбище в Чечельнике”, — указано в сообщении.

Свои действия он не смог адекватно объяснить, поэтому возникла необходимость в назначении психологической экспертизы, которая уже началась.

“В случае установления, что несовершеннолетний, подозреваемый осознавал свои действия, то прокуратура будет настаивать на уголовном наказании”, — добавили в прокуратуре.

Напомним, в Николаеве полиция задержала мужчину, который раскладывал по городу черепа из могил.