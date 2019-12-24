Регистрация | Вход |
USD: 23,29 -0,0341  EUR: 25,85 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 декабря 2019 12:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
3780
Версия для печати

Стало известно, сколько украинцев пострадало от мошенничества в интернете за последний год

Стало известно, сколько украинцев пострадало от мошенничества в интернете за последний год

КИЕВ. 24 декабря. УНН. За последний год 34% украинцев стали жертвами мошенничества в интернете. Чаще всего украинцы страдают от получения мошеннических сообщений. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан передает корреспондент УНН.

"34% украинцев вообще становились жертвами мошенничества за последний год. Чаще всего - это получение мошеннических сообщений", - отметила она.

Так, больше всего пострадали: 37,1% населения в неподконтрольных территориях, 46,1% людей с нарушением слуха и 49,5% молодежь 10-17 лет.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городе, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, в Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь и люди с недостатками слуха.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, статистика, интернет, мошенничество
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.