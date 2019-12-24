Стало известно, сколько украинцев пострадало от мошенничества в интернете за последний год

КИЕВ. 24 декабря. УНН. За последний год 34% украинцев стали жертвами мошенничества в интернете. Чаще всего украинцы страдают от получения мошеннических сообщений. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан передает корреспондент УНН.

"34% украинцев вообще становились жертвами мошенничества за последний год. Чаще всего - это получение мошеннических сообщений", - отметила она.

Так, больше всего пострадали: 37,1% населения в неподконтрольных территориях, 46,1% людей с нарушением слуха и 49,5% молодежь 10-17 лет.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городе, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, в Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь и люди с недостатками слуха.