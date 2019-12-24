В Одессу прибыл американский эсминец "USS Ross"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Одесский порт прибыл американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США "USS Ross", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe Министерства обороны Украины.

"USS Ross" прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины с государствами-членами НАТО.

Ранее экипаж "USS Ross" уже принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и тогда несколько дней провел в Одессе. В этом году "Ross" две недели находился в главном морском порту Констанца (Румыния) и портовом комплексе Варна (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.

Корабль назван в честь капитана Дональда Кирби Росса - героя Второй мировой войны, который награжден медалями Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

Напомним, в Министерстве обороны Украины планируют создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе из-за агрессивных действий Черноморского флота Российской Федерации.