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С завтрашнего дня вступает в силу закон о статусе УБД для добровольцев

С завтрашнего дня вступает в силу закон о статусе УБД для добровольцев

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Закон, которым добавляются в список участников боевых действий лица, которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней, вступает в силу 25 декабря, на следующий день после опубликования в газете Верховной Рады "Голос Украины", сообщает УНН.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года", - говорится в тексте закона.

Законом установлено, что решение о предоставлении статуса участника боевых действий лицам принимается межведомственной комиссией, образованной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, разъяснили в Минобороны.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам и лишения такого статуса, а также районы антитеррористической операции определяются Кабинетом министров Украины.

Согласно закону, этот статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Законом установлен механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Законом также распространено соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей.

Напомним, ВР поддержала предоставление статуса участников боевых действий добровольцам 4 декабря.

Источник: УНН
Теги: АТО, добровольцы, закон
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