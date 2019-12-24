МОН: новая модель образования будет ориентированной на преподавателей

КИЕВ. 24 декабря. УНН. С 2020 году в Украине будут внедрять модель образования, ориентированную на преподавателей. Об этом заместитель министра образования и науки Егор Стадный рассказал во время презентации Концепции реформы высшего образования, которая начнется в вузах с 1 января 2020 года, передает УНН.

"Все, что мы делаем, все, что мы хотим начинать с января в течение 2020 года и далее - имеет модель, ориентированную на преподавателей. Говорят, "студентоцентричная модель". У меня в рюкзаке есть зарплатная ведомость, квитанция с одного из мест, где я успел побывать, от профессора. Там десять тысяч. У меня, как у заместителя министра есть KPI (англ. ключевые показатели эффективности - ред.). Вы видите план действий правительства на сайте, там есть задачи, есть индикаторы. И один из них - это уровень оплаты труда преподавателей. Все то, что мы делаем сейчас, делается с целью, чтобы в аудитории встретились мотивированный преподаватель, обеспеченный специалист, который понимает, что его профессиональное мастерство вознаграждают достойно, и мотивированный студент, который знает, зачем пришел сюда учиться", сказал Егор Стадный.

Он также отметил, что все, что делает МОН - ради того, чтобы такие люди встретились в аудитории.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине за десять лет количество студентов уменьшилось почти вдвое - Новосад.