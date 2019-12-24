В Федорова дали портрет украинца без цифровых навыков

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине 15,1% населения не владеют цифровыми навыками, не имеют подключения к интернету или не пользуются им. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.

“Портрет человека, у которого отсутствуют цифровые навыки. Люди старше 60 лет, проживающих вне городов, или не имеют подключения к интернету или никогда им не пользовались (15,1%). Наиболее желаемая форма обучения для них — чтобы учили дети и внуки”, — сказала Ионан.

Так, по результатам исследования, 37,9% населения владеют цифровыми навыками ниже среднего. Это люди в возрасте 30-59 лет, проживающих в городах, имеющих подключение и пользуются интернетом для звонков, сообщений, просмотра видео. Они отметили, что учиться цифровым навыкам им неактуально.

Кроме того, средним уровнем цифровых навыков обладают 21,5% украинцев в возрасте 30-39 лет, проживающих в областных центрах. Выше среднего цифровыми навыками владеют 25,5% населения в возрасте 18-29 лет. Эти две группы населения выразили желание углубленно изучать цифровые навыки на соответствующих программах и курсах.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровую образование.