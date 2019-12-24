Правительство упростило пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине упростили пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Теперь, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Упрощаем пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет", - написал Гончарук.

Так, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ:

- при наличии паспорта Украины (ID-карты) или загранпаспорта гражданина Украины;

- при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

"Каждый имеет право на образование! Теперь дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче будут получать его в Украине", - добавил Премьер.

Отмечается, что в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Как ранее сообщал УНН, на территории Автономной Республики Крым остались жить более 450 тысяч наших детей. Ряд процедурных вопросов по реализации этими детьми своих конституционных прав оставался не решенным, среди них и пересечение границы.