В Минюсте рассказали об упрощенном доступе к архивному фонду

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины и государственная архивная служба упростила доступ к Национальному архивному фонду, в частности, изменили условия пользования архивными документами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Министерство юстиции совместно с Государственной архивной службой делают шаг навстречу пользователям архивных материалов. Изменения, предусмотренные приказом (вступил в силу 20 декабря 2019 года), снимают наиболее болезненные вопросы в отношениях между архивной службой и ее клиентами", - отметил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец.

По его словам, приказ содержит четыре важных блока. Во-первых, отменена необоснованная норма о возможности повторной выдачи оригиналов документов не ранее чем через 3 месяца после возвращения их в архивохранилище.

"Второй блок связан с видами технических средств, с помощью которых пользователи могут копировать документы. В предыдущей версии приказа был исчерпывающий перечень средств - телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры. При этом не упоминались, например, сканеры. Соответствующее ограничение отныне отменено", - отметил Горовец.

Третий шаг, по его словам, это отмена запрета копировать собственными техническими средствами крупноформатные документы (более А4), дела с толщиной корешка более 4 см, старопечатные и другие хрупкие документы. Теперь все это разрешено копировать собственными средствами, при условии соблюдения других правил копирования архивных документов.

"Последнее ограничение, которое было снято соответствующим приказом, касается запрета копирования информации, содержавшейся в автоматизированных информационно-поисковых системах, базах данных архива, учетных и справочных документах архива", - сообщил Горовец.

Напомним, глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что в Украине создадут архив репрессивных органов, ориентировочная стоимость которого 550 млн гривен. Сейчас на его создание выделено более 50 млн гривен.