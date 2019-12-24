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Украина утвердила безвиз еще с двумя странами

Украина утвердила безвиз еще с двумя странами

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине утвердили безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал Гончарук.

Так, украинцы смогут путешествовать без виз в эти страны на 90 дней в течение 180 дней.

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Напомним, Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами.

Источник: УНН
Теги: Украина, Колумбия, Безвизовый режим, Эквадор
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