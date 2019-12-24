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Лукашенко убежден, что мир отреагирует войной на попытку РФ нарушить суверенитет Беларуси

Лукашенко убежден, что мир отреагирует войной на попытку РФ нарушить суверенитет Беларуси

Александр Лукашенко

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в случае попытки Москвы нарушить суверенитет Беларуси, мировое сообщество отреагирует военной кампанией на такие действия. Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы", информирует УНН.

По убеждению Лукашенко, РФ ежегодно начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки".

Лукашенко добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.

"Если Россия попытается нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже в этого (предполагаемого посягательства на суверенитет Беларуси - ред.) не перенесут, потому что они сочтут это угрозу им. И в чем-то они (Запад - ред.) правы", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко: в случае необходимости армия Беларуси должна нанести противнику неприемлемый ущерб.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Беларусь, Лукашенко

В тексте упоминаются

Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
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