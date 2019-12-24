КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины увеличил социальную помощь для детей-сирот на более чем 1000 грн и детей с инвалидностью на более 3000 грн в месяц. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью", - написал Гончарук.

Так, в 2020 году возрастет размер пособия на одного человека:

- более чем 1000 грн/мес (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

- более чем 3000 грн/мес (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях

Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей.

"С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста", - добавил Премьер.

Как ранее сообщал УНН, в следующем году в Украине существенно возрастут выплаты на детей-сирот и лишенных родительской опеки, а также на детей с инвалидностью.