Киберпреступники для своих атак используют искусственный интеллект - Федиенко

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Все больше киберпреступников в Украине используют для своих атак искусственный интеллект. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, передает пресс-служба ВРУ, передает УНН.

"Все больше киберпреступников используют искусственный интеллект для масштабирования своих атак. Особенно важно то, что традиционные антивирусные решения не работают, то есть вредную нагрузку может свободно вызвать хаос в цифровых системах", - отметил Федиенко.

По его словам, в 2020 году будут новые попытки преступников атаковать объекты с открытым кодом.

"Будет расти потребность в таких процессах, как фоновые проверки разработчиков и открытые источники разработчиков. В настоящее время среда с открытым кодом полностью базируется на доверии. Организации, как правило, не верифицируют предыдущие проекты из-за репутации разработчиков", - сообщил Федиенко.

Напомним, парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины провести парламентские слушания о состоянии кибербезопасности в Украине и разработать новую стратегию на 2020-2025 годы.



