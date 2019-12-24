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ГПУ задокументировала факты нарушения международного права со стороны боевиков на Донбассе

ГПУ задокументировала факты нарушения международного права со стороны боевиков на Донбассе

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, вновь зафиксировали нарушения норм международного гуманитарного права военнослужащими вооруженных сил РФ и членами незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", которые ведут артиллерийские обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Задокументировано факт прицельного обстрела 21 декабря 2019 года города Золотое-4 Попаснянского района Луганской области, где произошло разведение войск из города Первомайск, что является временно оккупированной территорией Луганской области, пророссийскими террористическими силами", - сказано в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия прокуроры Генеральной прокуратуры Украины обнаружили поврежденный жилой дом. По версии следствия, обстрел велся самодельным взрывным устройством с использованием мины калибра 82 мм. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления, а полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.

Напомним, в Луганской области в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Донбасс, боевики, обстрелы
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