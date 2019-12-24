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Гончарук: в Украине отремонтируют газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород"

Гончарук: в Украине отремонтируют газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины принял постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Правительство одобрило постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", - написал Гончарук.

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Отмечается, что постановление разработано во исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга. Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка ПАО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины".

Напомним, Минекоенерго и ЕИБ обсудили анбандлинг Нафтогаза. Участники встречи обсудили состояние реализации совместных с ЕИБ инвестиционных проектов, а именно "Реабилитация гидроэлектростанций" и "Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", объем займа которых составляет 350 млн евро.

Как ранее сообщал УНН, 24 ноября 2015 года завершилось строительство нового участка магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", заменив трубопровод, который был выведен из эксплуатации.

Источник: УНН
Теги: правительство, газопровод, ремонт
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