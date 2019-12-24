Президент раздал военным государственные награды

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Вооруженных Сил орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине". Об этом говорится в указе Президента №949/2019, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поcтановляю:

Наградить орденом "За мужество" III степени:

Антыкова Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину

Бабича Александра Дмитриевича - старшину

Дубрава Сергея Сергеевича - прапорщика

Петрякова Станислав Сергеевича - прапорщика

Сергиенка Антона Игоревича - старшего солдата

Стасюка Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы

Наградить медалью "За воинскую службу Украине":

Борисенко Даниила Сергеевича - капитана

Кравченко Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта

Крючкова Артема Геннадьевича - младшего сержанта

Мельника Виталия Леонидовича - старшего сержанта

Пашкова Станислава Викторовича - солдата

Полевого Виктора Константиновича - майора

Помазана Ярослава Романовича - солдата

Процюка Олега Владимировича - младшего лейтенанта

Сачко Александра Дмитриевича - капитана

Сердюка Олега Анатольевича - майора", - говорится в указе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины работников театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский национальный академический театр оперетты".