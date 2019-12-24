Президент раздал военным государственные награды
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Вооруженных Сил орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине". Об этом говорится в указе Президента №949/2019, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поcтановляю:
Наградить орденом "За мужество" III степени:
Антыкова Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину
Бабича Александра Дмитриевича - старшину
Дубрава Сергея Сергеевича - прапорщика
Петрякова Станислав Сергеевича - прапорщика
Сергиенка Антона Игоревича - старшего солдата
Стасюка Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы
Наградить медалью "За воинскую службу Украине":
Борисенко Даниила Сергеевича - капитана
Кравченко Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта
Крючкова Артема Геннадьевича - младшего сержанта
Мельника Виталия Леонидовича - старшего сержанта
Пашкова Станислава Викторовича - солдата
Полевого Виктора Константиновича - майора
Помазана Ярослава Романовича - солдата
Процюка Олега Владимировича - младшего лейтенанта
Сачко Александра Дмитриевича - капитана
Сердюка Олега Анатольевича - майора", - говорится в указе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины работников театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский национальный академический театр оперетты".